Apple a dévoilé aujourd’hui plusieurs nouvelles mesures visant à offrir une meilleure protection des enfants en ligne.

Ces initiatives incluent un système de notation par âge mis à jour, une méthode simplifiée pour les parents pour configurer les comptes d’enfants, des ajustements concernant le contenu visible sur l’App Store, ainsi qu’une nouvelle API qui permettra aux développeurs de confirmer l’âge des utilisateurs afin de proposer des expériences adaptées aux enfants.

Simplification du processus de configuration des comptes pour enfants

Dès la création d’un compte, Apple demandera la tranche d’âge de l’utilisateur. Ce processus, actuellement disponible dans la bêta d’iOS 18.4, permet de mieux adapter les expériences en fonction de l’âge de l’utilisateur.

Si l’enfant a moins de 13 ans, une option « Connecter à la famille » sera proposée. Un parent devra alors fournir son consentement avant que l’enfant puisse utiliser l’App Store et certaines fonctionnalités. Actuellement, ce processus nécessite la saisie d’une carte bancaire, mais Apple prévoit de simplifier cette étape. À l’avenir, les parents pourront authentifier le consentement en utilisant l’historique de paiement de leurs services Apple, validé par Face ID ou Touch ID.

Les enfants pourront également créer leur propre compte et commencer à utiliser leur appareil sans l’intervention immédiate d’un parent, mais des restrictions d’âge seront appliquées pour le contenu Web et les messages. Certaines fonctionnalités, comme le téléchargement d’applications, seront limitées tant que l’enfant n’aura pas demandé à ses parents de valider son compte. Par ailleurs, d’ici la fin de l’année, les parents pourront corriger la tranche d’âge d’un compte enfant si celle-ci est incorrecte.

Nouvelle API et mise à jour des catégories d’âge

Apple met également en place une API permettant aux développeurs de confirmer l’âge de leurs utilisateurs. Cela garantit que les enfants ne soient pas exposés à des contenus inappropriés ou destinés aux adultes. Cette nouvelle approche vise à préserver la sécurité des enfants tout en limitant la collecte de données personnelles. Apple précise que cette API empêchera les applications d’accéder à des informations sensibles, comme la date de naissance des enfants. Les parents auront la possibilité de choisir de partager ou non l’âge de leur enfant avec les développeurs.

En outre, Apple actualise ses catégories d’âge pour mieux adapter le contenu aux utilisateurs jeunes. Actuellement, quatre catégories existent : 4 ans et plus, 9 ans et +, 12 ans et + et 17 ans et +. À l’avenir, les tranches d’âge seront davantage définies : 4 ans et plus, 9 ans et plus, 13 et plus, 16 ans et plus et 18 ans et plus. Les enfants ne pourront plus télécharger des applications dont la classification d’âge dépasse celle choisie par leurs parents. L’App Store ne mettra également en avant que des applications appropriées à l’âge de l’enfant, filtrant ainsi les contenus restreints.

Les nouvelles catégories d’âge sont les suivantes :

4 ans et plus : l’application ne contient aucun contenu choquant.

: l’application ne contient aucun contenu choquant. 9 ans et plus : contient des éléments de contenu pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 9 ans, comme de la violence cartoon ou de l’humour grossier.

: contient des éléments de contenu pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 9 ans, comme de la violence cartoon ou de l’humour grossier. 13 ans et plus : contient des éléments non adaptés aux enfants de moins de 13 ans, comme des références à l’alcool, des scènes de violence réaliste ou des contenus sexuels.

: contient des éléments non adaptés aux enfants de moins de 13 ans, comme des références à l’alcool, des scènes de violence réaliste ou des contenus sexuels. 16 ans et plus : contient des éléments non adaptés aux utilisateurs de moins de 16 ans, comme des contenus matures ou de traitement médical.

: contient des éléments non adaptés aux utilisateurs de moins de 16 ans, comme des contenus matures ou de traitement médical. 18 ans et plus : contient des éléments non adaptés aux utilisateurs de moins de 18 ans, comme des jeux de hasard simulés ou de la violence réaliste.

Apple impose également aux développeurs d’indiquer si leurs applications incluent des contenus générés par les utilisateurs, de la publicité, des vérifications d’âge ou des contrôles parentaux. Ces informations seront visibles sur la page produit de l’application dans l’App Store. Cette transparence vise à aider les parents à mieux comprendre le contenu auquel leurs enfants peuvent avoir accès.

Une réponse aux appels législatifs

Les mesures prises par Apple interviennent dans un contexte où plusieurs États américains envisagent d’adopter des lois plus strictes concernant la protection des enfants en ligne, notamment des lois obligeant les sociétés gérant les boutiques d’applications à confirmer l’âge des utilisateurs et à obtenir le consentement parental avant de permettre aux mineurs de télécharger des applications.

Facebook et Instagram, propriété de Meta, militent également pour une vérification de l’âge au niveau des plateformes, une démarche qui allégerait leurs propres obligations en matière de sécurité. D’autres pays comme le Royaume-Uni et l’Australie ont déjà adopté des législations imposant aux réseaux sociaux de s’assurer que les enfants ne soient pas exposés à des contenus inappropriés.

Apple a exprimé son opposition à des législations imposant une vérification d’âge au niveau de la plateforme, notamment en raison des préoccupations concernant la vie privée des utilisateurs. La société affirme que sa méthode, qui repose sur le consentement des parents et l’utilisation de l’API, permet de répondre à la demande de pratiques de vérification d’âge tout en préservant la confidentialité des données personnelles.