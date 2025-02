Des produits Apple rares et (forcément) vintage, y compris des prototypes et des documents signés par Steve Jobs, sont actuellement mis aux enchères par RR Auction et devraient atteindre des montants mirifiques. L’un des articles phares de cette vente est un Apple-1 entièrement fonctionnel, connu sous le nom d’Apple-1 « Bayville », un appareil répertorié sous le numéro 91 dans le registre Apple-1. Pour rappel, l’Apple-1 est le premier ordinateur vendu par les cofondateurs d’Apple Steve Jobs et Steve Wozniak, ce qui explique que cette machine soit particulièrement recherchée par les collectionneurs (et peut aisément atteindre un prix d’enchères de 300 000 dollars). L’appareil proposé à cette enchère, en excellent état, est accompagné d’un manuel d’origine comportant une note manuscrite de Daniel Kottke, l’un des premiers employés d’Apple. De plus, deux chèques signés par Steve Jobs devraient se vendre aux alentours de 25 000 dollars, tandis qu’un très rare Apple II avec une carte logique Rev. 0 et un boîtier sans ventilation pourrait être adjugé pour environ 30 000 dollars.

L’enchère comprend également une sélection de prototypes Apple, notamment un Macintosh Portable en version Engineering Validation Test (EVT) doté d’un boîtier transparent, une rareté étant donné l’échec commercial du modèle en raison de son poids et de son prix élevé. Cette version unique pourrait dépasser les 50 000 dollars. D’autres prototypes EVT ou Production Validation Test (PVT) d’iPod Classic, iMac G3, Power Mac G4 Cube, Power Macintosh ou Macintosh TV sont évidemment tous susceptibles de faire flamber les enchères. Ces objets de collection historiques sont disponibles à la consultation et à l’achat sur le site de RR Auction.