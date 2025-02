Un tribunal français a rejeté il y a quelques jours la plainte déposée contre Apple par la République Démocratique du Congo. Le pays d’Afrique Centrale accusait l’entreprise de se fournir en « minerais de sang » pour ses iPhone. La plainte alléguait que les fournisseurs d’Apple utilisaient de l’étain, du tungstène et du tantale (les matériaux 3T) en provenance du Congo, finançant ainsi indirectement des groupes armés rebelles au pouvoir en place. Après avoir initialement questionné à ce sujet le CEO d’Apple, Tim Cook, puis la filiale française d’Apple, la République Démocratique du Congo a porté l’affaire devant les tribunaux au mois de décembre 2024, en France et en Belgique. Un document vu par Reuters et daté du 18 février indique que le procureur de Paris a rejeté les allégations de blanchiment d’argent et de pratiques commerciales trompeuses, ces dernières n’étant « pas suffisamment fondées ».

Malgré ce rejet de la plainte en France, la procédure intenté en Belgique reste toujours active. A noter que la plainte mettait aussi en doute la crédibilité de l’ITSCI, une organisation de traçage des minéraux, accusée d’être elle-même influencée par l’industrie des métaux. Apple n’a pas encore commenté cette décision de justice, mais l’on rappellera que la firme de Cupertino avait déclaré avoir rompu depuis plusieurs années ses liens avec les fournisseurs qui s’étaient rendus coupables de violations des règles sur les minerais de sang. 18 fournisseurs de minerais avaient ainsi été expulsés de la supply chain d’Apple.