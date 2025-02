L’actualité jeu vidéo sur iOS est en pleine effervescence depuis quelques jours. Le superbe Dredge, qui est tout simplement l’un des meilleurs jeux indés de ces dernières années, est enfin disponible sur iOS (Lien App Store – gratuit – iPhone/iPad) avec près de deux mois de retard sur la date prévue initialement. Dredge mélange le jeu de pêche, le roguelike et le jeu d’aventure à la tonalité horrifique (et largement inspirée de Chtulhu), un mixe qui fonctionne ici remarquablement bien. La direction artistique de toute beauté (même si en lowpoly) permet de s’immerger rapidement dans le jeu, et l’on peut vous certifier qu’il sera très difficile de décrocher. Côté gameplay, le jeu fonctionne très bien au tactile, mais il reste préférable d’y jouer avec un iPhone doté d’un écran 6 pouces ou plus sachant que le jeu demande à gérer de petits éléments (comme les poissons que l’on mettra dans la cale de son bateau lors des séquences de pêche).



Enfin, on notera que les devs ont eu la bonne idée de proposer Dredge en téléchargement gratuit. Une version démo permet d’avancer un peu dans le jeu, mais il sera ensuite possible de tout débloquer au prix de 14,99 euros (soit à moitié prix pour la période de lancement).