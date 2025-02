Apple annonce que sa fonctionnalité qui permet de transférer les achats d’un compte Apple secondaire vers le compte principal est maintenant disponible en Europe. Cela concerne aussi bien les pays de l’Union européenne que le Royaume-Uni. Le système a fait ses débuts il y a un peu plus de deux semaines dans le reste du monde.

La page d’assistance française d’Apple pour expliquer le transfert des achats d’un compte Apple vers un autre n’est pas encore à jour concernant la disponibilité en Europe. Mais la page américaine l’est et indique maintenant que la fonctionnalité est accessible dans l’UE. « Dans l’Union européenne, en Corée du Sud et en Chine continentale, il se peut que vous deviez attendre jusqu’à 15 jours pour que tous vos achats effectués avec le solde de votre compte Apple soient entièrement traités », indique le fabricant.

Pour effectuer cette migration, Apple précise plusieurs conditions : il est nécessaire de disposer des identifiants (adresses e-mail, numéros de téléphone et mot de passe) pour les deux comptes, d’activer l’authentification à deux facteurs et de veiller à ce que les comptes ne soient pas partagés. De plus, les deux comptes doivent être configurés pour le même pays et le solde restant sur le compte secondaire doit être nul. Le compte principal sera celui connecté à iCloud, tandis que le compte secondaire sera lié aux achats et aux médias.

Étapes à suivre pour migrer ses achats

Le processus de migration commence par la connexion simultanée aux deux comptes, l’un pour iCloud et l’autre pour les achats, via un iPhone ou un iPad. Il convient ensuite de vérifier que tous les prérequis sont remplis avant de passer à l’étape suivante. Voici toutes les étapes :

Sur votre iPhone ou iPad, ouvrez l’app Réglages. Touchez votre nom, puis touchez Contenu multimédia et achats. Touchez Compte. Vous pouvez être invité à vous connecter. Faites défiler l’écran vers le bas et touchez Transférer les achats. Vérifiez les informations des deux comptes, puis suivez les instructions pour transférer les achats vers le compte principal. Une fois le transfert terminé, le message « Les achats ont été transférés » s’affiche. Un e-mail de confirmation est également envoyé aux adresses e-mail associées aux deux comptes. Vérifiez les réglages Contenu multimédia et achats, déconnectez-vous du compte Apple secondaire, puis connectez-vous au compte Apple principal.

Une fois la migration effectuée, il n’est plus possible d’utiliser le compte secondaire pour les achats. Tous les moyens de paiement et abonnements associés au compte secondaire seront transférés vers le compte principal, et la file d’attente de l’application Apple TV ainsi que les données des podcasts seront également migrées.