Apple a diffusé ce week-end une nouvelle publicité pour l’iPhone 16 Pro qui met en avant la fonction Audio Mix tout en célébrant au passage la période du Carnaval brésilien. Le spot met en scène un clip musical du célèbre morceau Brasil em Cena de Jair Oliveira, interprété ici par Nilze Carvalho, un hommage assez évident la culture brésilienne. La fonction Audio Mix permet aux utilisateurs des iPhone 16 et 16 Pro d’ajuster les sons de fond et les voix au premier plan pour un effet encore plus cinématographique. La fonction Audio Mix permet ainsi de réduir les bruits hors cadre (voire de les supprimer), de minimisé l’effet de réverbération ou bien encore de mettre en avant les voix (et donc les dialogues lors d’un tournage). Entièrement filmé avec l’iPhone 16 Pro, ce spot a été diffusé à la télévision brésilienne lors des Oscars 2025, un joli coup marketing sachant que la statuette pour le Meilleur film international a été attribuée au film brésilien I’m Still Here.



Histoire de prolonger les festivités du Carnaval, Apple a mis à jour son site brésilien avec des visuels festifs mettant en avant l’iPhone 16e et les AirPods 4 entourés de confettis. De plus, la firme de Cupertino a lancé une section dédiée aux playlists de Carnaval sur Apple Music. Ce n’est pas la première campagne d’Apple sur ce thème, puisque la marque avait déjà célébré le Carnaval dans des publicités pour l’iPhone 7 Plus et l’iPhone X.