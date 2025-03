Assassin’s Creed Shadows d’Ubisoft fait partie des rares jeux AAA qui vont connaitre une sortie sur Mac et Apple confirme aujourd’hui que la date de sortie est le 20 mars. C’est identique à la sortie sur consoles et PC.

Assassin’s Creed Shadows arrive bientôt sur Mac

Le jeu d’action-aventure se déroule au cœur du Japon féodal au 16e siècle. Le joueur incarne Naoe, une shinobi meurtrière, et Yasuke, un puissant samouraï légendaire, tout en explorant un monde ouvert plongé dans le chaos. Vous pouvez alterner facilement entre deux alliés inattendus et découvrir le destin qui les unit. Maîtrisez des styles de jeu complémentaires, créez votre ligue de shinobi, personnalisez votre repaire et entrez dans une nouvelle ère pour le Japon.

« C’était un rêve de longue date de porter le jeu sur Mac », déclare Marc-Alexis Côté, producteur exécutif d’Ubisoft, qui a présenté le jeu sur Mac lors de la keynote de la WWDC en juin 2024. « C’est incroyable de pouvoir ouvrir un MacBook Pro et d’obtenir un tel niveau d’immersion. Shadows sera également disponible sur iPad avec des puces de la série M ».

Il faut savoir que tout ne s’est passé comme prévu pour la sortie d’Assassin’s Creed Shadows. La date de sortie initiale était le 12 novembre 2024. Mais Ubisoft a ensuite annoncé un report au 14 février 2025. Puis il y a eu un second report pour le 20 mars. Cette date est maintenant la bonne sur toutes les plateformes.

Il est possible de précommander dès maintenant Assassin’s Creed Shadows sur le Mac App Store avec un prix de 69,99 euros. Le jeu nécessite macOS Sonoma au minimum et un Mac Apple Silicon, c’est-à-dire qu’il faut au moins la puce M1. Les Mac Intel n’auront pas le droit au jeu.