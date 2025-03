La série désormais culte Severance a bien failli disposer d’une guest star de luxe, ainsi que l’a confirmé le réalisateur Ben Stiller sur le plateau de l’émission Jimmy Kimmel Live. Lors du premier épisode de la saison 2, une courte séquence animée montre un « bâtiment parlant » de Lumon Industries. Bien qu’il ne soit pas crédité, Stiller confirme que la voix du bâtiment est celle de l’acteur Keanu Reeves… et qu’une autre célébrité de marque avait initialement été choisie : « Il y avait une très courte liste de personnes, et une personne à qui j’ai demandé avant lui » précise Stiller. Jimmy Kimmel demande alors quel était le nom le plus prestigieux de cette liste, ce à quoi Stiller répond : « Le président Barack Obama »

Malheureusement, l’ancien président américain a décliné l’invitation : « Je reçois un e-mail du président Barack Obama disant : ‘Hey Ben, grand fan de la série. J’ai adoré la première saison, j’ai hâte de voir la deuxième. Je ne pense pas avoir le temps dans mon emploi du temps pour que cela se fasse.’ »



Pour information, la saison 2 de Severance est devenue la série d’Apple TV+ la plus regardée, devant la série phénomène Ted Lasso, un succès à la fois dû aux énormes qualités intrnisèques de la série mais aussi à une campagne marketing tout azimut. Les 6 premiers épisodes de la saison 2 de Severance sont visibles sur Apple TV+ (un nouveau épisode tous les vendredi).