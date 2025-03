Apple a dévoilé mardi 4 mars de nouveaux modèles d’iPad Air de 11 pouces et 13 pouces équipés de la puce M3. Cette mise à jour offre un gain de performance significatif, avec des gains de performances jusqu’à 20 % supérieurs aux précédents modèles et l’introduction du ray tracing géré par le GPU, sans oublier le nouveau Magic Keyboard.

Si tout ou presque a globalement évolué vers le haut, on note tout de même un changement notable pas vraiment dans l’intérêt du consommateur. L’iPAd Air 13 pouces perd en effet le « 2x bass » (haut-parleurs stéréo en mode paysage), une fonctionnalité pourtant introduite avec l’iPad Air M2 au mois de mai 2024. Apple avait alors vanté la double bass comme une amélioration sensible de la qualité sonore, notamment lors des écoutes musicales ou pour la lecture de vidéos. La suppression de cette fonctionnalité dans l’iPad Air M3 reste inexpliquée, et il n’est pas certain qu’Apple daigne fournir les raisons de ce retrait.

Les nouveaux modèles d’iPad Air sont disponibles en précommande dès maintenant. Le prix de départ est de 719 euros pour le modèle de 11 pouces et 969 euros pour celui de 13 pouces