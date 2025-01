Apple semble envisager une évolution intéressante pour son iPad Air 7, attendu au printemps. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la firme de Cupertino pourrait décider de passer directement à la puce M4, en évitant ainsi la puce M3.

Un iPad Air M4 plutôt que M3

L’iPad Air, qui a vu son modèle M2 lancé en mai 2024 en versions 11 et 13 pouces, aurait normalement dû bénéficier d’un léger rafraîchissement cette année avec l’intégration d’une puce M3. Toutefois, Gurman suggère qu’Apple pourrait sauter cette étape et opter pour la puce M4. Cela signifierait que l’iPad Pro aurait moins d’avantages par rapport à l’iPad Air. Mais cela ne devrait pas être choquant pour autant. En effet, la plupart des Mac utilisent la même famille de puces et les iPad pourraient suivre cette logique.

Cette hypothèse va à l’encontre des rumeurs précédentes, qui imaginaient l’iPad Air gardant un écart générationnel par rapport à l’iPad Pro. En mai 2024, Apple a effectivement surpris en annonçant l’iPad Pro avec une puce M4, déjouant les attentes qui prédisaient un modèle M3. Il n’est donc pas exclu que la même stratégie soit adoptée pour l’iPad Air 7 en 2025.

Pour ce qui est du design, peu de changements sont attendus pour ce modèle, mais des améliorations au niveau des caractéristiques générales sont possibles. L’iPad Air de 2025 pourrait notamment intégrer le modem 5G d’Apple, qui sera également présent dans l’iPhone SE 4 et l’iPad 11. Enfin, un nouveau Magic Keyboard adapté à l’iPad Air serait en développement, sans le boîtier en aluminium que l’on retrouve sur le modèle pour l’iPad Pro, mais avec une rangée de touches de fonction et d’autres caractéristiques issues du modèle Pro.