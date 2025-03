Sur les deux dernières années, Apple a considérablement élargi la portée d’Apple TV+ grâce à plusieurs partenariats, notamment avec des compagnies aériennes, Canal+ en France, voire en portant Apple TV+ sur la plateforme Android. Désormais, pour la toute première fois, une série d’Apple TV+ a été vendue à une autre plateforme de streaming. Si l’on en croit le magazine britannique Broadcast, ITVX aurait acquis les droits de la série Suspicion auprès d’Apple TV+ via le distributeur international Fifth Season. Suspicion pourrait être toutefois une exception : bien qu’il s’agisse d’une production commandée par Apple TV+, la série est aussi une adaptation de la production israélienne False Flag, et l’on peut supposer que cette société de production a pu conserver des droits de revente. Des accords similaires pourraient expliquer pourquoi certaines séries Apple TV+, comme Severance et For All Mankind, ont bénéficié de sorties limitées en Blu-ray.

Apple TV+ cherche généralement à détenir l’intégralité des droits de ses productions originales au lieu de coproduire avec d’autres studios, comme ce fut le cas avec la couteuse série Pachinko La firme de Cupertino a également réalisé d’importantes acquisitions, comme le film CODA qui a d’ailleurs remporté l’Oscar du Meilleur Film. Aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant la disponibilité de Suspicion sur la plateforme ITVX, et la série reste pour l’instant accessible sur Apple TV+. A noter que cette série de thriller de huit épisodes était initialement prévue pour plusieurs saisons, mais Apple TV+ a préféré l’annuler en 2023, alors même que la série israélienne d’origine s’était poursuivi pendant trois saisons.