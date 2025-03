Apple a introduit son modem C1 « maison » avec l‘iPhone 16e le mois dernier, l’objectif étant à terme de ne plus dépendre de Qualcomm pour ce type de composant (et donc de ne plus payer de couteuses licences au fondeur américain). Plusieurs analystes et/ou leakers déclaraient alors de sources plus ou moins sûres que les nouveaux iPad pourraient à leur tour disposer cette puce C1, des prévisions qui pour une fois semblent être passées à côté.

Si l’on en croit en effet John Gruber du site Daring Fireball, un représentant d’Apple aurait confirmé que les nouveaux iPad Air et iPad d’entrée de gamme ne disposent pas du modem C1. De plus, des documents de la FCC examinés par MacRumors révèlent que les versions cellulaires de ces appareils sont dotées d’un modem Qualcomm.Si les iPad ne sont pas (encore) passés au C1, un autre appareil Apple serait toutefois doté de ce composant dès cette année 2025.

L’analyste Ming-Chi Kuo prévoit en effet que l’ iPhone 17 Air, attendu pour le mois de septembre, sera également équipé du modem C1. Pour rappel, l’accord d’Apple avec Qualcomm court jusqu’en mars 2027, ce qui laisse à la firme de Cupertino le temps nécessaire pour passer entièrement ses gammes à ses propres modems.