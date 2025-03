L’analyste Ming-Chi Kuo en est certain : Apple travaille sur une version « rafraîchie » de son modem C1 pour une production de masse l’an prochain, une version qui améliorerait l’efficacité énergétique, la vitesse de transmission et surtout prendrait en charge la 5G mmWave. Kuo note que le principal défi d’Apple reste d’apporter ces modifications tout maintenant des performances stables avec une faible consommation d’énergie. Pour rappel, le modem C1 actuel de l’iPhone 16e ne prend pas en charge le mmWave, privant ainsi les utilisateurs des vitesses de connexion ultra-rapides disponibles dans certains lieux comme les stades et les aéroports.

On ignore encore quel appareil adoptera en premier ce modem C1 amélioré, mais les candidats potentiels incluent un supposé iPhone 17e, un iPad voire le modèle standard de l’iPhone 18. Selon certaines sources, Apple prévoit de lancer un nouveau modem personnalisé avec prise en charge de mmWave dès 2026, modem qui pourrait être utilisé dans les iPhone et au moins un iPad. Ce modem C1 « rafraîchi » pourrait il être le modem « C2 » de nouvelle génération que Mark Gurman de Bloomberg évoque pour l’iPhone 18 Pr ? L’hypothèse n’a en tout cas rien de fantaisiste.