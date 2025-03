Sans surprise, Apple a décidé d’annuler les commandes de Mac mini M4 qui étaient au prix de 699 euros au lieu de 1 824 euros. Cela fait suite à une grosse erreur de prix sur l’Apple Store en ligne français.

Hier, de nombreuses personnes ont pu passer commande pour un Mac mini M4 toutes options (sauf le stockage qui était de 1 To au lieu de 2 To) pour seulement 699 euros. La raison est que l’Apple Store en ligne ne prenait pas en compte le prix des options et facturait seulement le modèle standard. Il était ainsi possible d’avoir 32 Go de RAM, 1 To de stockage et un port Ethernet 10 Gb/s au lieu de 16 Go de RAM, 256 Go de stockage et un port Ethernet 1 Gb/s.

Aujourd’hui, Apple a envoyé un e-mail aux clients qui ont commandé un modèle :

Nous avons rencontré une erreur inattendue lors du traitement de la commande que vous avez passée récemment et avons dû l’annuler. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de ce désagrément. Vous pouvez passer une nouvelle commande sur apple.com. Merci d’avoir effectué votre achat auprès d’Apple.

L’information avait fait le tour des réseaux sociaux et de Dealabs. Il ne fallait pas s’attendre à ce qu’Apple honore les commandes. Mais il était toujours intéressant d’essayer. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.