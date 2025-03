Apple annonce aujourd’hui que le roi du Royaume-Uni Charles III sortira une playlist exclusive sur Apple Music la semaine prochaine. Intitulée The King’s Music Room et enregistrée au palais de Buckingham, cette sélection mettra en avant certaines des chansons préférées du souverain, avec des titres d’artistes originaires des pays du Commonwealth, comme Bob Marley, Kylie Minogue ou bien encore Grace Jones.

« Vous pouvez voir l’enthousiasme varié de Sa Majesté pour la musique à travers cette playlist créée pour marquer la Journée du Commonwealth », a déclaré Errollyn Wallen, CBE et superviseur de The King’s Music Room. « Le Commonwealth a produit plus que sa part de magnifiques chansons, chanteurs et musiciens, et cette collection amusante et éclectique est un excellent rappel de ce trésor de créativité. »

La playlist sera diffusée gratuitement sur la station Apple Music 1 à 6 h du matin (heure du Royaume-Uni) le lundi 10 mars, à l’occasion de la Journée du Commonwealth. Elle sera ensuite rediffusée plusieurs fois tout au long du lundi et du mardi sur Apple Music 1 et Apple Music Hits, tandis que les abonnés Apple Music pourront l’écouter à la demande. Cette annonce intervient quelques semaines après la visite du roi Charles III au siège britannique d’Apple, où ce dernier a rencontré Tim Cook, le CEO d’Apple.