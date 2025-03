Ça se précise un peu plus pour la disponibilité du pass Navigo Liberté+ sur iPhone et smartphones Android pour les transports en Île-de-France : ce sera disponible dès le mois de juin. Jusqu’à présent, Île-de-France Mobilité parlait d’une arrivée au printemps 2025.

Le pass Navigo Liberté+ sur iPhone en juin

C’est Valérie Pécresse, la présidente de la région et d’Île-de-France Mobilités, qui a annoncé l’arrivée du pass Liberté+ pour iOS et Android. « Cela veut dire que vous pourrez juste passer votre smartphone, même éteint je précise, sur le valideur, et circuler où vous voulez. Vous aurez ainsi les correspondances métro-train-bus ou tram gratuites. Liberté +, je l’ai voulu parce qu’il faut s’adapter aussi aux télétravailleurs », a-t-elle déclaré lors d’un entretien avec des lecteurs du Parisien.

Un test de la version smartphone du pass Navigo Liberté+ est en cours avec 200 personnes, et ce depuis un an. Le principe est simple : vous approchez votre smartphone du validateur et le portique s’ouvre.

Pour ceux qui ne le savent pas, le pass Navigo Liberté+ permet de payer ses trajets à l’unité, tout en profitant d’un tarif réduit. La grande différence avec la tarification standard est que l’usager est facturé le mois suivant de tous ses trajets effectués lors du mois qui vient de se terminer. En l’occurrence, le prix est de 1,60€ pour un trajet en bus ou tram ou 1,99€ pour le reste (dont le métro/RER). Le prix normal sans ce pass est de 2,50€.

L’abonnement annuel pour la fin de l’année

En juin, l’iPhone supportera quasiment tous les types du pass Navigo. Le premier support a eu lieu en mai 2024, juste avant les Jeux olympiques. Mais il reste une version qui attendra : le pass Navigo annuel. Valérie Pécresse assure que la version sur smartphone devrait être disponible à la fin de 2025. Le délai s’explique par des ajustements nécessaires pour que l’intégration se fasse correctement aussi bien au niveau d’iOS que d’Android. L’histoire ne dit pas encore s’il sera possible d’importer un abonnement annuel actif sur un pass Navigo physique.