Severance s’est invité lors du festival du film SXSW se déroulant à Austin. Sur scène, le réalisateur Ben Stiller et le SVP d’Apple Eddy Cue ont discuté de la série désormais culte durant 3/4 d’heure, un dialogue finalement assez convenu mais qui aura surtout permis de confirmer une information que les fans de la série attendent depuis longtemps. A un moment, Stiller se permet de sortir des clous et demande à Cue si Apple est « dans le noir » concernant la série, ce à quoi Eddy Cue répond : « Si vous continuez à faire aussi bien que ce vous faites actuellement, je crois que nous serons OK (pour prolonger la série bien sûr) ».

Et voilà comment en une simple petite phrase Eddy Cue vient de quasiment confirmer la troisième saison de Severance, à moins qu’il ne s’agisse même d’une 4ème saison. Rien ne dit en effet que la troisième saison n’a pas déjà été signée, ce qui serait d’ailleurs assez logique au vu de l’énorme succès de la seconde saison, cette dernière venant de battre Ted Lasso en popularité et en nombre de visionnages. Les huit premiers épisodes de Severance sont disponibles sur Apple TV+ (+ 1 épisode à venir)