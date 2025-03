Les Européens profitent déjà de l’Epic Games Store et de Fortnite sur iPhone et iPad. C’est possible grâce au DMA qui oblige des sociétés comme Apple à s’ouvrir davantage à la concurrence en autorisant les boutiques d’applications tierces. Voilà maintenant que la même chose va avoir lieu au Brésil.

Il y a quelques jours, le Brésil a imposé à Apple de proposer le sideloading d’ici 90 jours, signifiant que des boutiques d’applications comme l’Epic Games Store pourront être disponibles sur les iPhone et iPad brésiliens. Cette décision s’inscrit dans un cadre plus large d’investigations antitrust qui ont affecté Apple à l’échelle mondiale, suite aux pressions exercées par l’Union européenne et d’autres acteurs du marché.

Epic Games a profité de cette décision de justice pour annoncer le retour de Fortnite sur iOS. « Fortnite arrive sur iOS au Brésil via l’Epic Games Store en juillet, après la grande victoire judiciaire de l’autorité de régulation de la concurrence contre Apple », indique le compte X (ex-Twitter) officiel de Fortnite.

Aucune information supplémentaire n’est partagée, mais on devine que le fonctionnement sera identique à ce que l’on retrouve en Europe. Le téléchargement de l’Epic Games Store se fait depuis le site d’Epic Games. Une fois la boutique d’applications installée, il suffit de l’ouvrir pour télécharger gratuitement Fortnite.

Outre le Brésil, Epic Games a déjà annoncé son intention de proposer son célèbre jeu sur iOS au Royaume-Uni et au Japon au cours du second semestre de 2025. Mais il n’y a pas de nouveaux détails pour l’instant.