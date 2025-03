La cour fédérale du Brésil a tranché en faveur de la concurrence sur le marché des applications mobiles, ordonnant à Apple de permettre le sideloading sur iOS pour les utilisateurs brésiliens dans un délai de 90 jours. Cette décision s’inscrit dans un cadre plus large d’investigations antitrust qui ont affecté Apple à l’échelle mondiale, suite aux pressions exercées par l’Union européenne et d’autres acteurs du marché.

Une ouverture forcée d’iOS au Brésil

La décision du juge Pablo Zuniga fait suite à une série d’enquêtes contre Apple, notamment après des accusations de pratiques anticoncurrentielles. Le juge a estimé que les restrictions imposées par l’entreprise aux développeurs brésiliens nuisaient à l’entrée de nouveaux concurrents et à la diversité des applications disponibles sur iOS. Ainsi, tout comme en Europe, Apple devra désormais permettre aux développeurs de distribuer leurs applications en dehors de l’App Store, en ouvrant l’accès à d’autres moyens de distribution d’applications.

Cette décision fait écho à une précédente régulation émise par le régulateur brésilien Cade en novembre 2024, qui interdisait à Apple de contraindre les développeurs à utiliser exclusivement son système de paiement. À cette période, Apple avait contesté cette législation, estimant qu’elle perturberait son modèle économique et pourrait affecter la sécurité des utilisateurs.

Un précédent européen et des recours multiples

Malgré la résistance de l’entreprise, le juge Pablo Zuniga a rappelé qu’Apple avait déjà mis en place des ajustements similaires dans d’autres juridictions, sans impact majeur sur son business. En effet, la société avait dû se conformer à des exigences similaires en Europe sous la pression de la Commission européenne, ce qui démontre la possibilité d’une mise en œuvre mondiale. Des boutiques d’applications tierces existent chez nous, dont l’Epic Games Store et AltStore PAL.

Apple, de son côté, a indiqué au média brésilien Valor Econômico qu’elle entendait faire appel de cette décision, soulignant que ces modifications « porteront atteinte à la vie privée et à la sécurité » des utilisateurs d’iOS. Un porte-parole a affirmé que l’entreprise reste convaincue qu’un marché compétitif et dynamique est essentiel, mais qu’elle continue de défendre les intérêts de ses utilisateurs et « fait face à la concurrence dans tous les segments et toutes les juridictions ».