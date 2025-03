Les nouveaux MacBook Air avec la puce M4 et Mac Studio avec les puces M4 Max et M3 Ultra auront le droit à une mise à jour de macOS Sequoia au lancement. Ce sera l’occasion d’être au même niveau que les autres Mac.

Selon MacRumors, le MacBook Air M4 tourne par défaut sous macOS 15.2, là où le Mac Studio M4 Max/M3 Ultra dispose de macOS 15.3. Pour rappel, macOS 15.2 est disponible depuis décembre. Cela suggère qu’Apple a produit son nouveau Mac portable depuis un moment et qu’il était prêt depuis plusieurs mois. Pour sa part, macOS 15.3 a vu le jour en janvier.

Ceux qui achètent le nouveau MacBook Air ou Mac Studio auront donc le droit à la mise à jour macOS 15.3.1 dès le premier lancement. Ils seront au même niveau que les autres Mac qui ont le droit à macOS 15.3.1 depuis quelques semaines.

L’annonce des nouveaux Mac a eu lieu la semaine dernière. Ils sont d’ores et déjà disponibles en précommande. La commercialisation se fera demain, le 12 mars. Le MacBook Air M4 débute à 1 199 euros pour la variante de 13 pouces et 1 499 euros pour celle de 15 pouces. De son côté, le Mac Studio commence à 2 499 euros pour la version M4 Max et 4 999 euros pour la version M3 Ultra.