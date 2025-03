Apple a proposé iOS 18.3.2 au téléchargement et des utilisateurs ont remarqué que la mise à jour avait réactivé Apple Intelligence sur leur iPhone. Le problème est qu’ils avaient désactivé l’intelligence artificielle quand ils avaient iOS 18.3.1.

Il faut se rendre dans Réglages > Apple Intelligence et Siri pour activer ou désactiver manuellement l’IA. Des utilisateurs n’aiment pas vraiment ce que propose actuellement le système d’Apple et donc préféré désactiver complètement les fonctionnalités, surtout que la place occupée peut atteindre 7 Go étant donné qu’il faut télécharger les modèles de langage en local.

Mais des utilisateurs ont remarqué qu’Apple Intelligence était de nouveau actif après l’installation d’iOS 18.3.2, alors qu’ils n’ont rien touché. La mise à jour a donc décidé de forcer le retour de l’IA. Ce n’est pas la première fois que cela arrive, iOS 18.3.1 avait également réactivé l’option.

Un élément surprenant que certains utilisateurs ont confirmé qu’iOS 18.3.2 avait réactivé Apple Intelligence sur iPhone. Et dans le même temps, d’autres personnes ont fait savoir que le système était toujours désactivé après l’installation de la mise à jour. Tout le monde n’est donc pas concerné.

Il faut savoir qu’Apple est coutumier du fait de forcer certains réglages après l’installation d’une mise à jour. Par exemple, iOS réactivait automatiquement le Bluetooth sur iPhone après une mise à jour, et ce pendant des années. À voir donc si ce sera la même chose avec Apple Intelligence.