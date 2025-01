Pour utiliser Apple Intelligence sur iPhone, iPad ou Mac, il faut désormais avoir au moins 7 Go d’espace de stockage disponible. C’est presque le double par rapport au lancement.

Apple Intelligence a fait ses débuts avec iOS 18.1 sur iPhone et iPad, et macOS 15.1 sur Mac en octobre. À cette période, Apple faisait savoir qu’il fallait avoir au moins 4 Go d’espace de stockage disponible pour profiter de l’intelligence artificielle. Mais le fabricant a fait un changement depuis l’arrivée d’iOS 18.2 et demande maintenant 7 Go.

Avec iOS 18.1, Apple Intelligence a proposé quelques fonctionnalités, essentiellement des outils de rédaction. C’est monté en gamme avec iOS 18.2 et l’arrivée de l’intégration de ChatGPT, Genmoji pour générer des emojis, Image Playground pour générer des images, l’intelligence visuelle pour les iPhone 16 et de nouveaux outils de rédaction. Cela explique le stockage supplémentaire.

On peut maintenant se demander combien l’IA occupera de place au fil des mises à jour. iOS 18.3 est actuellement disponible en bêta et ne propose rien de nouveau en lien avec Apple Intelligence. Il y aura ensuite iOS 18.4 qui proposera le tout nouveau Siri bien plus intelligent. On peut se douter qu’Apple va une nouvelle fois revoir à la hausse ses exigences pour le stockage. Peut-être qu’on atteindra les 10 Go.

Et puis il y aura iOS 19 avec, on peut l’imaginer, plusieurs nouveautés pour Apple Intelligence. Là encore, le stockage nécessaire devrait augmenter. Mais jusqu’où ?