Sonos a décidé d’abandonner son projet de box multimédia qui avait pour nom de code Pinewood et qui était prévu pour cette année afin de concurrencer l’Apple TV, ainsi que d’autres produits.

Pas de concurrent à l’Apple TV par Sonos

The Verge révèle que l’annonce a été faite lors d’une réunion interne avec les employés, dirigée par le patron par intérim Tom Conrad. Ce produit, en développement avancé et déjà testé en version bêta, devait être le prochain lancement majeur de la marque. Cependant, Tom Conrad a expliqué que l’expansion de Sonos dans le domaine de la vidéo est désormais mise de côté pour le moment, alors qu’il réoriente les priorités de l’entreprise pour redresser ses résultats après une année 2024 difficile.

La décision d’annuler cette box TV laisse Sonos sans un nouveau produit phare pour la seconde moitié de 2025. Récemment, la société a lancé les barres de son Arc Ultra et Sub 4. Selon certains employés, l’échec potentiel de Pinewood aurait pu ressembler à celui du casque Sonos Ace, en tentant de concurrencer des acteurs bien établis dans un nouveau secteur. En matière de boîtiers multimédias pour notamment accéder aux services de streaming, des géants comme Apple, Amazon, Google ou encore Nvidia dominent déjà le marché.

Pinewood devait offrir des applications de streaming vidéo similaires à celles d’autres appareils (comme l’Apple TV), avec une recherche universelle avancée et une agrégation de contenu. La box TV aussi pour but de servir de switch HDMI et de prendre en charge la connectivité pour des consoles de jeu et des lecteurs Blu-ray 4K. Ce projet avait été approuvé par l’ancien dirigeant Patrick Spence, qui a quitté son poste début 2025 en raison de l’impact négatif de l’application sur l’image de la marque.