C’était pourtant l’une des belles annonces de la WWDC 2024 : Swift Assist devait révolutionner le développement sous Xcode 16, l’outil étant conçu pour générer du code à partir de simples ,commandes en langage naturel. Cette prouesse logicielle, évidemment dopée par un usage intensif de l’IA, peine visiblement à sortir de l’effet d’annonce : bien qu’annoncé pour « plus tard dans l’année (2024) », Swift Assist n’est toujours pas disponible 9 mois après son annonce initiale, ce qui commence à faire beaucoup et se rajoute à la liste de plus en plus longue des fonctionnalités/outils/services en retard ou reportés par Apple.

Pire encore, Apple ne communique plus sur le sujet et l’on ne voit même pas poindre une version bêta, sachant que dans le code même de la bêta Xcode 16.3, il n’est pas fait mention une seule fois de l’outil. A force de promettre des choses qui n’arrivent pas (coucou Apple Intelligence), Apple va finir par perdre de sa crédibilité. Ce n’est sans doute pas grave pour le grand public qui achète le tout nouvel iPhone, mais pour les utilisateurs les plus avertis de l’éco-système Apple, cette absence de sérieux pourrait finir par lasser.