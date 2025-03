Depuis l’autorisation du sideloading par Apple dans l’Union européenne, permettant l’accès à des boutiques d’applications tierces, de nouvelles alternatives à l’App Store se sont progressivement installées. C’est au tour de Skich, une plateforme dédiée à la découverte de nouveaux jeux mobiles. Elle vient concurrencer l’Epic Games Store et Aptoide.

Une nouvelle approche de la découverte de jeux

Le Skich Store ne se contente pas de permettre le téléchargement de jeux provenant de développeurs tiers. Il propose un système de recommandations permettant aux utilisateurs de découvrir des titres en fonction de leurs préférences. Selon Skich, les joueurs mobiles rencontrent souvent des difficultés pour trouver des jeux adaptés à leurs goûts, tandis que les développeurs peinent à se faire remarquer dans un environnement de plus en plus compétitif. La plateforme propose ainsi un catalogue organisé autour de plus de 240 genres de jeux, soit 14 fois plus que l’App Store, offrant ainsi une meilleure personnalisation des suggestions.

Une commission plus avantageuse pour les développeurs

Skich prend une commission de 15 % sur les achats réalisés via sa plateforme, y compris sur les achats intégrés aux jeux téléchargés. Cela constitue une différence notable avec l’App Store d’Apple, qui prélève une commission pouvant atteindre 30 %. Cette structure de commission pourrait rendre Skich plus attrayant pour les développeurs, bien que la plateforme fasse face à un défi de taille : concurrencer la domination établie de l’App Store, qui offre une sélection de millions d’applications et de jeux.

La plateforme se distingue également par un système de découverte de jeux inspiré des applications de rencontre. Les utilisateurs peuvent balayer vers la droite pour enregistrer les jeux qui les intéressent ou vers la gauche pour les ignorer. La boutique inclut aussi des fonctionnalités sociales, permettant aux joueurs de suivre les jeux que leurs amis recommandent.

Le Skich Store est désormais disponible pour les utilisateurs iOS dans l’Union européenne. Il suffit de se rendre sur le site skich.app depuis son iPhone, d’appuyer sur l’espace dédié au téléchargement de cette alternative à l’App Store et de se laisser guider.