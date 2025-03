On se sent un peu moins seuls : des chercheurs américains en sécurité informatique ont identifié 60 000 domaines liés à des arnaques par SMS usurpant l’identité de systèmes de péage comme « FastTrak », ciblant aussi bien les iPhone que les appareils Android. Ces escroqueries par SMS ont augmenté de 900 % au cours des trois derniers mois, et les experts en cybersécurité soupçonnent des gangs criminels chinois d’en être à l’origine. Le problème est tel que des agences comme la Ohio Turnpike and Infrastructure Commission ont publié des avertissements concernant ces messages frauduleux. Bien que les iPhone d’Apple soient censés supprimer automatiquement les liens malveillants des SMS, les hackers ont trouvé des moyens de contourner ces protections, un soucis que l’on retrouve également en France malgré des projets de loi qu’il serait sans doute temps de rendre opérationnels.

Les experts soulignent que ni Apple ni Android ne parviennent à enrayer ces attaques en constante évolution. Android tente de bloquer les numéros de spam, mais les escrocs n’ont qu’à changer de numéro pour trouver la parade. Apple, de son côté est critiqué pour son manque de mesures efficaces contre ces menaces. Aidan Holland, de la plateforme de recherche Censys, avertit que les hackers « modifient continuellement leurs stratégies », tandis que Jon Clay, de Trend Micro, souligne que malgré la réputation d’Apple en matière de protection des données, rien n’a vraiment été mis en place pour contrer ce type d’attaque. Apple n’a pas réagi à ces informations pour le moins inquiétantes, alors que le fabricant se fait fort d’être le champion de la sécurité sur mobile.