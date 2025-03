Apple a lancé une nouvelle application iPhone sur l’App Store qui a pour nom Maps Surveyor et qui concerne la collecte de données pour l’application Plans.

L’application Maps Surveyor semble réservée à certaines personnes et non au grand public. Déjà, l’application n’est pas affichée publiquement sur l’App Store. Le fait de rechercher son nom ne mène à rien. Il faut passer par ce lien direct qui renvoie vers la fiche dédiée. Ensuite, l’application est uniquement disponible dans quelques pays, notamment aux États-Unis et au Canada.

S’ajoute à cela le fait que le premier lancement de l’application affiche un message indiquant « Ouvrir l’application partenaire ». L’application partenaire en question est Premise. Il s’agit d’une société qui permet aux utilisateurs de gagner des récompenses en accomplissant des tâches simples. L’application Premise est décrite comme un marché de tâches qui permet de gagner de l’argent en répondant à des enquêtes, en partageant des informations locales telles que les zones de construction ou les prix des épiceries, ou en prenant des photos de lieux de la ville.

MacRumors a fouillé dans le code de l’application Maps Surveyor et certains éléments montrent qu’une fois que l’application Premise leur aura assigné une tâche de cartographie, les utilisateurs de Premise devront fixer un iPhone à un support, faire pivoter le téléphone en mode paysage et capturer des images le long d’un itinéraire tout en conduisant à l’aide de l’application Maps Surveyor.

L’application Plans d’Apple devrait donc s’améliorer avec ces informations, avec davantage de détails sur les points d’intérêt. Mais Apple ne dit pas encore quand tout cela sera prêt pour le grand public.