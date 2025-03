La campagne marketing continue de plus belle, et cette fois Apple n’y est peut-être pour rien : les résultats de recherche Google ont été envahis par la série Severance d’Apple TV+, rendant même difficile la recherche d’informations sur des sujets pourtant éloignés de la série, comme par exemple… les indemnités de licenciement (« Severance loan » signifiant « indemnités de départ ») ! Cette série acclamée par la critique, qui a gagné en popularité bien au-delà d’Apple TV+, avait déjà marqué les esprits avec un bureau Lumon situé dans la gare Grand Central Terminal à New York. Désormais, la série domine très largement les résultats de recherche Google : en tapant « Severance », la grande majorité des résultats concernent la série, avec seulement quelques exceptions comme des définitions de dictionnaire.

Afin de promouvoir l’épisode final de la seconde saison de Severance, prévue ce vendredi 21 mars 2025, Google a ajouté une animation interactive spéciale. Ainsi que l’a souligné le producteur exécutif Ben Stiller, rechercher « Severance » déclenche l’apparition de ballons bleus flottant sur l’écran, ce qui est évidemment un clin d’œil aux ballons bleus qui apparaissent de façon récurrente dans la série.