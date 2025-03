YouTube a reconnu il y a quelques heures que certains utilisateurs sur iOS rencontraient des problèmes avec le visionnage des vidéos affichées dans une résolution extrêmement faible (144p ou 360p) et ce malgré une connexion Internet en haut voire très haut débit. La plateforme a confirmé ces gros soucis sur sa page support, indiquant que les utilisateurs concernés pouvaient constater une mauvaise qualité vidéo même si leur connexion devrait normalement permettre des résolutions nettement plus élevées. Votre serviteur ayant eu droit à ces soucis depuis peu (malgré un débit avoisinant le Go par seconde), iPhoneAddict peut donc confirmer que le problème est non seulement bien réel mais qu’il ne concerne pas seulement le territoire américain.

A noter que ce soucis d’affichage concerne aussi bien les vidéos standards que les YouTube Shorts. Le bug s’avère en outre particulièrement erratique : parfois l’affichage est en haute résolution et parfois en très basse résolution, sans aucun lien à priori avec le débit disponible. Le bug a du reste été aussi constaté sur mon Apple TV (Youtube confirme dans son communiqué que l’iPhone n’est pas le seul appareil concerné).