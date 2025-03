Apple proposerait bien une amélioration avec les iPhone 18 de l’an prochain en passant à un processus de gravure en 2 nm au niveau de ses puces A20, selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo.

Puces A20 en 2 nm pour les iPhone 18

Ce n’est pas la première fois que Kuo évoque cette amélioration, mais il la réitère aujourd’hui en donnant un peu plus d’informations. Il indique :

Je réitère ma prédiction d’il y a six mois : les nouveaux iPhone du 2e semestre de 2026 (iPhone 18) seront équipés de puces en 2 nm de TSMC. Il convient de noter que les rendements des essais de recherche et développement en 2 nm de TSMC ont atteint 60-70 % il y a trois mois, et qu’ils sont désormais bien supérieurs.

En d’autres termes, TSMC a réussi à produire des puces en 2 nm avec un taux de succès supérieur à 60-70%, ce qui est un indicateur positif de l’efficacité et de la fiabilité de son processus de fabrication. Le taux va naturellement continuer de progresser d’ici l’an prochain avec le lancement des iPhone 18.

Les puces A18 et A18 Pro des iPhone 16 ont un processus de gravure en 3 nm qui a pour nom N3E. Avec les iPhone 17 de cette année, Apple proposera les puces A19 et A19 Pro qui auront là aussi une gravure en 3 nm, mais à l’aide d’un processus amélioré qui a pour nom N3P. Et viendront donc les puces A20 et A20 Pro l’an prochain avec les iPhone 18 et une gravure en 2 nm avec le processus N2.

Le passage d’un processus de gravure de 3 à 2 nm permet d’augmenter le nombre de transistors dans chaque puce, ce qui contribue à améliorer les performances. De précédentes rumeurs ont indiqué que les puces A20 devraient être 15 % plus puissantes et 30 % plus économes en énergie que les puces A19, ce qui sera positif pour l’autonomie des smartphones.