Le groupe World Media and Entertainment (WME) propose actuellement à la vente les droits de la franchise Bourne ainsi que l’ensemble de l’œuvre littéraire de Robert Ludlum. L’objectif est évidemment de relancer la saga du super-espion, dont la dernière apparition remonte à 2016 avec Jason Bourne (produit par Universal et Captivate Entertainment). Bien qu’il soit encore trop tôt pour savoir si Matt Damon reprendra son rôle emblématique, des discussions seraient déjà en cours avec plusieurs poids lourds du secteurs, dont Skydance, Netflix… et Apple. Universal, le studio historique de la franchise, pourrait également récupérer les droits s’il soumet une offre attrayante.



La série Bourne, qui a débuté avec le roman La Mémoire dans la peau de Ludlum en 1980, est devenue un succès critique et commercial lors de son adaptation cinématographique en 2002 avec Matt Damon dans le rôle-titre. Réputée pour son réalisme brut et son action ancrée dans le réel, la franchise a contribué à redéfinir le thriller d’espionnage moderne, influençant notamment le reboot de James Bond avec Daniel Craig. Concernant Apple TV+, l’acquisition d’une franchise d’action déjà bien établie comme Bourne pourrait être un choix stratégique majeur pour attirer de nouveaux abonnés et renforcer sa position dans la guerre du streaming.