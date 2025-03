Apple Original Films vient officiellement de faire l’acquisition d’un projet de film centré sur les divulgations du phénomène OVNI (Objet Volant Non Identifié)/PAN (Phénomène aérospatial non identifié)/UAP (Unidentified Aerial Phenomena). Réalisé par Joseph Kosinski, à qui l’on doit le très bon Top Gun: Maverick (et le plus récent F1 avec Brad Pitt), et produit par Jerry Bruckheimer (Pirates des Caraïbes), ce film annoncé comme un thriller n’a pas encore de nom. Le scénario sera signé par Zach Baylin, scénariste déjà nommé aux Oscars, et abordera donc le thème de la divulgation des UAP. David Grusch, ancien responsable du renseignement connu pour ses révélations en tant que lanceur d’alerte sur le sujet, participera au projet en tant que consultant et coproducteur associé.

Image tirée du film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg

Le film sera produit par Jerry Bruckheimer et Chad Oman pour Jerry Bruckheimer Films, ainsi que par Joseph Kosinski via sa société Monolith. Bien que les détails de l’intrigue restent confidentiels, Le choix du réalisateur laisse entendre que le film sera loin du ton compassé de nombre de documentaires OVNI assez lénifiants Le récent UFOs: Investigating the Unknown de National Geographic (Disney+) est à ce titre loin d’avoir convaincu.