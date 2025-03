Face à une administration Trump totalement imprévisible, le périple chinois des cadres d‘Apple ressemble de plus en plus à une opération reconquête… alors même que ces dernières années la firme de Cupertino multipliait clairement ses efforts pour réduire sa dépendance à la Chine. Cette fois, c’est au tour de Jeff Williams, le directeur des opérations d’Apple (Chief Operating Officer ou COO) de visiter l’une des usines du chinois Goertek située à Weifang. Apple et Goertek collaborent depuis 2010 (notamment sur la production d’AirPods et de HomePods), et la firme chinoise a sans surprise récupéré un morceau de la supply chain du tout nouveau iPhone 16e.

C’est cette nouvelle unité de production que Jeff Williams a donc visité il y a quelques jours, et le COO d’Apple a ainsi pu découvrir des innovations de production telles que la soudure laser ou bien encore une machine de bobinage de bobines vocales développée en interne, autant d’améliorations qui améliorent l’efficacité et la qualité de production. La collaboration entre Goertek et Apple s’étend également à la fabrication de précision et aux pratiques durables. Pour répondre aux exigences élevées d’Apple, Goertek utilise des technologies avancées de moulage par injection afin de produire des pièces sans défaut pour les AirPods et les HomePods — certaines de ces pièces utilisant jusqu’à 80 % de matériaux recyclés.

Depuis 2023, la production de Gooertek est à 100 % alimentée par des énergies renouvelables pour les produits Apple, devenant ainsi un modèle en matière de chaîne d’approvisionnement « verte ». Pour rappel, Apple a récemment indiqué qu’environ deux tiers de sa production en Chine fonctionnent désormais à l’énergie renouvelable (près de 100 fournisseurs chinois travaillent pour Apple) Par ailleurs, Apple accorde une grande importance à la formation des employés de sa chaîne d’approvisionnement : depuis 2008, l’entreprise soutient Goertek via son « Supplier Employee Development Fund », un programme interne qui offre des formations en automatisation, gestion des lignes de production et éducation à la santé.