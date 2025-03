Apple TV+ célèbre le retour du baseball avec Fight for Glory: 2024 World Series, un documentaire désormais disponible sur le service de streaming. Cette série documentaire exclusive offre un accès aux coulisses du championnat 2024, et met particulièrement en lumière la rivalité entre les New York Yankees et les Los Angeles Dodgers. Le documentaire présente aussi des interviews avec des joueurs, leurs familles, les entraîneurs, les fans et des journalistes spécialisés, offrant ainsi une perspective approfondie sur le parcours de la post-season.



En plus de ce documentaire, Apple TV+ relance également le Friday Night Baseball, avec deux matchs diffusés chaque vendredi soir (uniquement aux États-Unis hélas). Le début de la nouvelle saison inclut les matchs Baltimore Orioles contre Toronto Blue Jays et New York Mets contre Houston Astros. Comme souvent lorsqu’il s’agit série documentaire, les trois volets de Fight for Glory: 2024 World Series sont immédiatement disponibles sur Apple TV+. Pour rappel, il est possible d’accéder à Apple TV+ via l’application Apple TV sur divers appareils, y compris iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, smartTV, consoles de jeux et téléphones Android. Le service coûte 9,99 euros par mois mais peut être inclus dans l’abonnement Apple One.