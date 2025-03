La longue lutte des afro-américains pour gagner leur place dans les secteur culturel américain est au cœur des entretiens du documentaire en deux parties En Haut de l’Affiche : l’avènement des acteurs noirs à Hollywood. Séparé en deux volets (un volet pour les acteurs, un autre pour les actrices), ce documentaire au ton parfois très dur rappelle que la réelle visibilité d’un grand nombre d’acteurs et actrices afro-américains aujourd’hui s’est gagnée de (très) haute lutte.

Côté hommes, Jamie Foxx, Denzel Washington, Kevin Hart, Dwayne Johnson, John Boyega, Don Cheadle, Idris Elba, Ice Cube, Morgan Freeman, Michael B. Jordan, Eddie Murphy, Will Smith, Martin Lawrence, Daniel Kaluuya, Laurence Fishburne, et d’autres encore racontent leurs déboires et parfois le racisme « ordinaire » auxquels ils ont été confrontés. Côté femmes, Halle Berry (seule actrice noire oscarisée pour un premier rôle), Angela Bassett, Viola Davis, Whoopi Goldberg, Nia Long, Octavia Spencer, Ruth Negga, Gabrielle Union, Cynthia Erivo et d’autres encore reviennent sur leurs parcours mouvementés au sein de la grande machinerie Hollywoodienne.

Un documentaire rempli de révélations, et dont on ne pourra reprocher au final que l’angle intersectionnel très prononcé qui fait bien peu de cas des autres discriminés d’Hollywood, à l’instar des acteurs d’origine amérindienne ou asiatiques, qui ont pourtant encore bien moins de visibilité que les acteurs afro-américains (et c’est peu de le dire). Pas un mot ou presque sur ces quasi « invisibles » du 7ème art, qui n’ont toujours pas eu droit, eux, à ce type de documentaire alors même que les difficultés souvent systémiques des acteurs noirs ont déjà été traitées dans de nombreux autres contenus du même type. Un peu dommage tout de même… Les deux volets d’En Haut de l’Affiche : l’avènement des acteurs noirs à Hollywood sont disponibles sur Apple TV+.