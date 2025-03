Des informations ont déjà été partagées concernant la nouvelle interface d’iOS 19 et de nouveaux voient le jour par le biais de Mark Gurman de Bloomberg.

Gurman a déjà assuré que la nouvelle interface d’iOS 19 sera majeure, au point d’être au même niveau qu’iOS 7 par rapport à iOS 6. Mais quelle est la partie « majeure » en question ? Voici ce qu’il indique lorsqu’il est questionné sur le sujet :

La grande nouveauté de cette refonte est la cohérence des contrôles, des icônes, des boutons, de la dynamique de l’interface utilisateur et des mécanismes à la fois sur iOS et macOS. Les interfaces de l’iPad, du Mac et de l’iPhone présentent de nombreuses similitudes, mais aussi beaucoup de différences.

Des choses comme les menus hamburger et les boutons de menu, la barre de menu, les boutons pour fermer les applications, la façon dont le dock se présente et agit. Il y a beaucoup de différences entre les systèmes d’exploitation. Il s’agit donc d’ajouter de la cohérence. Il s’agit d’ajouter des effets vitreux à l’interface utilisateur. Il s’agit de réorganiser certaines applications pour qu’une nouvelle génération d’utilisateurs les comprenne mieux, pour qu’elles semblent plus unifiées entre l’individu et les appareils. Il s’agit donc d’un ensemble de changements assez notables. Il faudra peut-être un peu de temps pour s’y habituer, mais je pense qu’au final, les gens vont l’apprécier.