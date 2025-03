Apple propose aujourd’hui au téléchargement la mise à jour macOS 15.4 sur Mac dans sa version finale. Elle arrive après plusieurs bêtas et deux releases candidates.

Apple Intelligence est disponible en français

Contrairement à l’iPhone, il était déjà possible d’utiliser Apple Intelligence sur son Mac. Mais il fallait que macOS et Siri sont configurés en anglais. Ce n’est plus le cas maintenant, puisque l’IA est maintenant disponible en plusieurs langues, dont le français. Elle arrive aussi sur iPhone et iPad avec iOS 18.4.

Voici les fonctionnalités d’Apple Intelligence disponibles :

Intégration de ChatGPT : vous pouvez utiliser l’IA d’OpenAI pour des requêtes complexes que Siri ne sait pas gérer.

: vous pouvez utiliser l’IA d’OpenAI pour des requêtes complexes que Siri ne sait pas gérer. Image Playgroud : c’est le système d’Apple pour générer des images. Vous pouvez, par exemple, demander « un chien avec des lunettes de soleil » et Image Playground va vous proposer l’image demandée grâce à l’IA.

: c’est le système d’Apple pour générer des images. Vous pouvez, par exemple, demander « un chien avec des lunettes de soleil » et Image Playground va vous proposer l’image demandée grâce à l’IA. Genmoji : similaire à Image Playground, sauf qu’il s’agit ici de pouvoir générer des emojis.

: similaire à Image Playground, sauf qu’il s’agit ici de pouvoir générer des emojis. Baguette magique : accessible par le biais de l’application Notes. Vous pouvez dessiner une esquisse avec l’Apple Pencil ou entourer un espace vide ou une phrase clé dans une note pour que la fonction Baguette magique génère une image appropriée.

: accessible par le biais de l’application Notes. Vous pouvez dessiner une esquisse avec l’Apple Pencil ou entourer un espace vide ou une phrase clé dans une note pour que la fonction Baguette magique génère une image appropriée. Intelligence visuelle : ça fournit des informations sur ce qui vous entoure. Si vous ouvrez l’appareil photo et le pointez sur un restaurant, par exemple, vous verrez les horaires d’ouverture et des commentaires.

: ça fournit des informations sur ce qui vous entoure. Si vous ouvrez l’appareil photo et le pointez sur un restaurant, par exemple, vous verrez les horaires d’ouverture et des commentaires. Outils d’écriture : vous pouvez décrire le changement de ton ou de contenu que vous souhaitez apporter à un texte, par exemple en ajoutant des mots d’action ou en transformant un e-mail en poème.

Nouvelle interface pour l’application Mail avec les catégories

Il y a d’un côté les e-mails jugés importants qui vont dans la catégorie principale. Il y a ensuite une catégorie pour les transactions (notamment pour vos achats en ligne), les mises à jour (que ce soit les newsletters, les réseaux sociaux et plus) et les promotions (qui regroupe les bons plans). Et pour ceux qui le souhaitent, il est possible d’avoir tous les e-mails sous forme d’une seule liste, comme ce fut le cas jusqu’à présent.

Un élément intéressant de la nouvelle application Mail est qu’on retrouve un tri automatique. En effet, vous n’avez pas besoin de dire que tel e-mail concerne un achat, tel e-mail est une newsletter, etc. L’application va déterminer d’elle-même la bonne catégorie.

Pour mettre à jour votre Mac vers macOS 15.4, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels.