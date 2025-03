Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 4 (build 22E5232a) d’iOS 18.4 sur iPhone et d’iPadOS 18.4 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente et concerne pour l’instant les développeurs.

Il n’y a pas encore d’informations précises sur les nouveautés à retrouver avec cette version. La bêta 3 avait été assez légère, Apple préférant se focaliser sur la correction de bugs et proposer diverses améliorations. Les bêtas précédentes ont été plus intéressantes au niveau des nouveautés, notamment avec l’arrivée d’Apple Intelligence en Europe et dans plusieurs langues, dont le français.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de la bêta 3 d’iOS 18.4. La bêta publique équivalent ne devrait pas tarder. Quant à la version finale, elle sera disponible au début du mois d’avril comme l’a déjà confirmé Apple.

Dans la foulée, Apple propose la bêta 4 de macOS 15.4 (build 24E5238a) sur Mac, watchOS 11.4 (build 22T5244a) sur Apple Watch, tvOS 18.4 (build 22L5250a) sur Apple TV et visionOS 2.4 (build 22O5231a) sur Apple Vision Pro. À l’instar d’iOS 18.4, cela concerne pour l’instant les développeurs. La bêta publique équivalente ne va pas tarder. Quant aux versions finales, ce sera là aussi disponible au début du mois d’avril.