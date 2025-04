En plus d’iOS 18.4 sur iPhone, iPadOS 18.4 sur iPad et macOS 15.4 sur Mac, Apple propose au téléchargement iOS 15.8.4, iOS 16.7.11, ainsi qu’iPadOS 17.7.6, macOS 13.7.5 et macOS 14.7.5. Cela concerne les anciens iPhone, iPad et Mac qui ne peuvent pas forcément installer les dernières mises à jour en date.

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur les changements d’iOS 15.8.4, iOS 16.7.11, macOS 13.7.5 et macOS 14.7.5, mais on peut se douter qu’Apple a bouché des failles de sécurité. Il est également possible que le fabricant ait fait quelques petits ajustements ici et là pour améliorer les performances.

Voici les appareils compatibles avec iOS 15.8.4 :

iPad mini 4

iPad Air 2

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPod touch 7G (iPod9,1)

Ceux qui ont le droit à iOS 16.7.11 :

iPad 5 (Wi-Fi) (iPad6,11)

iPad Pro

iPad Pro

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Et les iPad qui peuvent installer iPadOS 17.7.6 :

iPad Pro 2

iPad Pro

iPad 6 (Wi-Fi) (iPad7,5)

Pour installer les mises à jour d’iOS ou iPadOS, prenez votre iPhone ou iPad et rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Il ne vous reste plus qu’à lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Pour macOS, il faut aller dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. Là aussi, vous pouvez lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.