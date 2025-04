Un brevet récemment accordé à Apple révèle que la société explore l’intégration d’une zone tactile personnalisable sur l’Apple Vision Pro, similaire au bouton Action présent sur l’iPhone. Ce système pourrait offrir aux utilisateurs une nouvelle façon d’interagir avec le casque de réalité mixte.

Un bouton Action sur l’Apple Vision Pro ?

Le brevet, intitulé Electronic Devices with Finger Sensors et déposé en juin 2023 (mais seulement rendu public il y a peu), décrit une surface sensible capable de détecter des touches, des appuis plus fermes, voire des gestes comme des glissements. Selon Apple, « des défis peuvent survenir lorsqu’il s’agit de fournir des sorties et de recueillir des entrées sur un appareil portable comme un casque ». La solution proposée ? Un ou plusieurs capteurs placés le long du bord de l’écran externe du Vision Pro.

Ces capteurs pourraient également intégrer un retour haptique, offrant une réponse tactile lors des interactions. Une illustration suggère même un design évoquant une version agrandie de la Digital Crown de l’Apple Watch, bien que le brevet évoque plutôt une « ligne de fonctions reconfigurable », similaire au bouton Action.

Une fonctionnalité inspirée de l’iPhone et de l’Apple Watch

Le bouton Action, apparu d’abord sur l’Apple Watch Ultra en 2022 avant d’arriver sur l’iPhone 15 Pro, permet d’attribuer une fonction personnalisable (lancement d’une application, activation d’un mode, etc.). Son extension au Vision Pro semble logique, bien qu’Apple ne mentionne pas explicitement cette comparaison dans le brevet.

Fait notable : ce brevet est étonnamment court (19 pages contre une quarantaine habituellement), ce qui laisse penser qu’il se concentre sur la faisabilité technique plutôt que sur des cas d’usage précis. Reste à savoir si cette fonctionnalité équipera une future version du casque… ou si elle a été écartée lors du développement du modèle actuel.