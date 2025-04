Apple a décidé de retirer le firmware 7E99 pour les AirPods Max, qui avait été proposé en ce début de semaine. Cette mise à jour doit ajouter l’audio sans perte et la très faible latence.

Hier encore, Apple indiquait sur sa page dédiée que le nouveau firmware pour les AirPods Max était disponible au téléchargement. Mais aujourd’hui, le fabricant a ajouté un astérisque avec la mention « Arrive bientôt ».

Il y a visiblement eu un bug de dernière minute entre le firmware pour le casque audio et iOS 18.4. Mais Apple n’entre pas dans les détails, il est donc difficile de savoir exactement pourquoi la mise à jour a été retirée. Surtout, Apple ne donne pas une date précise pour la nouvelle disponibilité.

Ce firmware 7E99 pour les AirPods Max est intéressant, puisqu’il ajoute le support de l’audio sans perte 24 bits/48 kHz sur le modèle USB-C. Cela vient préserver l’intégrité des enregistrements originaux et permet aux utilisateurs de découvrir la musique telle que l’artiste l’a créée en studio. L’audio lossless s’étend également à l’audio spatial personnalisé pour offrir une expérience plus précise sur le plan sonore, non compressée et immersive. De plus, Apple Music compte plus de 100 millions de chansons en audio sans perte.

Aussi, la mise à jour permet d’avoir l’écoute en mode filaire avec le modèle USB-C (c’est déjà disponible sur le modèle Lightning). Enfin, le temps de latence a été nettement réduit selon les affirmations d’Apple.

Il faut donc maintenant patienter pour le retour du firmware des AirPods Max.