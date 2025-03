Apple annonce que les AirPods Max vont avoir une mise à jour qui ajoutera l’audio sans perte (lossless) et l’audio à très faible latence. Ce sera disponible en avril avec iOS 18.4, iPadOS 18.4 et macOS 15.4.

L’audio sans perte débarque sur les AirPods Max

Avec cette mise à jour, les AirPods Max débloqueront l’audio sans perte en 24 bits/48 kHz, préservant l’intégrité des enregistrements originaux et permettant aux utilisateurs de découvrir la musique telle que l’artiste l’a créée en studio. L’audio lossless s’étend également à l’audio spatial personnalisé pour offrir une expérience plus précise sur le plan sonore, non compressée et immersive. De plus, Apple Music compte plus de 100 millions de chansons en audio sans perte.

L’audio sans perte et à très faible latence permet aux créateurs de musique d’utiliser pleinement les AirPods Max tout au long de leur flux de travail professionnel sur Logic Pro et d’autres applications de création musicale. Et selon Apple, grâce au câble USB-C, les AirPods Max deviendront le seul casque permettant aux musiciens de créer et de mixer en audio spatial personnalisé avec le suivi de la tête. En délivrant un son numérique haute résolution sans perte avec une faible latence, les artistes peuvent enregistrer et mixer sans problème sans compromettre la fidélité.

Enfin, Apple dit les joueurs et les streamers peuvent également bénéficier d’un son à très faible latence, qui réduit considérablement le temps de latence et est comparable à celui des haut-parleurs intégrés en natif sur Mac, iPad et iPhone.

iOS 18.4 et macOS 15.4 sont actuellement en bêta. Apple a déjà dit que la version finale sera disponible au début du mois d’avril, mais il n’y a pas encore un jour précis.