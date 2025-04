Chaude ambiance : Tim Sweeney, le CEO d‘Epic Games, n’en démord pas et considère qu’Apple et Google ont verrouillé indûment leurs boutiques applicatives, faisant ainsi perdre à Epic (via Fortnite principalement) des millions de dollars. Invité à l’évènement Y Combinator, Sweeney s’est une nouvelle fois lâché sur ses deux pinatas favorites: « La triste vérité est qu’Apple et Google ne sont plus des entreprises de bonne foi respectueuses de la loi », a déclaré le patron d’Epic Games. « Elles sont gérées, à bien des égards, comme des entreprises de style gangster qui feront tout ce qu’elles pensent pouvoir se permettre. Si elles estiment que l’amende sera moins coûteuse que la perte de revenus liée à une pratique illégale, elles continuent toujours la pratique illégale et paient l’amende. »

Sweeney estime en effet que la possibilité d’installer l’Epic Games Store en dehors de l’App Store et du Play Store ne suffit toujours pas. iOS et Android lancent en effet un message d’avertissement lors de l’installation de l’Epic Games Store sur le smartphone, message qui servirait principalement à intimider l’utilisateur selon Sweeney. Le CEO d’Epic estime ainsi que 50 à 60 % des utilisateurs abandonneraient l’installation de l’Epic Games Store après avoir lu le message indiquant que le logiciel provient d’une « source inconnue ».