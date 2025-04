Le jeu RoboCop: Rogue City sur Mac, qui avait été présenté pour la première fois à la WWDC 2024 d’Apple, a maintenant une date de sortie : ce sera le 30 avril. Il est d’ores et déjà possible de précommander le titre.

Voici la description du jeu sur le Mac App Store :

Incarnez le légendaire 50 % homme, 50 % machine, mais 100 % policier et héros, et rendez la justice dans les rues infestées de criminels du Vieux Detroit.

Faites régner la loi, par tous les moyens nécessaires :

Armé de votre puissant Auto-9 ou de l’une des 20 autres armes disponibles, éradiquez les criminels tout au long de cette aventure explosive à la première personne. Vos capacités cybernétiques, améliorables au cours de votre progression, et votre force robotique font de vous l’officier le plus efficace pour faire régner l’ordre.

A vous de décider comment remplir les directives prioritaires :

Explorez des zones ouvertes et menez à bien vos objectifs, selon votre propre sens de la justice. Recherche de preuves, interrogatoires et maintien de l’ordre font partis du quotidien d’un policier. Mais attention car vos choix peuvent déterminer le sort des citoyens et bien sûr le résultat de votre mission.