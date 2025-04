Petit rappel : il y a quelques semaines, un étrange cafouillage numérique avait conduit à l’ajout de Jeffrey Goldberg, le rédacteur en chef de The Atlantic, à une discussion de groupe sur Signal où des responsables de l’administration Trump débattaient d’une frappe aérienne classifiée au Yémen. Au départ, le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz avait affirmé que le numéro de Goldberg avait été « aspiré » à partir d’un autre contact, une explication que Goldberg jugeait alors invraisemblable. Une enquête interne menée par le service informatique de la Maison-Blanche révèle in fine une explication plus « technique » impliquant bel et bien les suggestions de mise à jour automatique de fiche de contact.

D’après The Guardian en effet, la confusion a démarré lorsque le porte-parole de Trump, Brian Hughes, a transféré par message le contenu de l’email de Goldberg à Waltz. L’iPhone de Waltz a alors proposé une mise à jour automatique de contact, enregistrant par erreur le numéro de Goldberg sous le nom de Hughes. En voulant par la suite ajouter Hughes à la discussion sur Signal, Waltz aurait alors ajouté Goldberg à la place. Goldberg a bien confirmé de son côté qu’il connaissait Waltz, mais n’a pas souhaité commenter davantage l’affaire, qui se conclut donc par un passage de la patate chaude à iOS et sa gestion des fiches de contact. Bien sûr, chacun sera juge de la crédibilité de cette explication officielle.