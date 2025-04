Samsung Display a officiellement rejoint la chaîne d’approvisionnement pour l’iPad Pro 13 pouces d’Apple, élargissant ainsi ses attributions dans la supply chain après avoir déjà fourni les écrans OLED pour le modèle 11 pouces l’an dernier. Si l’on en croit des informations rapportées par le site sud-coréen ETNews, Samsung Display a récemment reçu l’approbation de certification qualité d’Apple et se prépare désormais à lancer la production de masse de ces écrans OLED, les livraisons devant démarrer en mai. Samsung se retrouve donc en concurrence directe avec LG Display (qui produit déjà des dalles OLED pour l’iPad 13 pouces), qui rivalisent désormais pour dominer le marché des écrans pour les tablettes haut de gamme d’Apple.

On notera que bien que le nombre de fournisseurs ait augmenté, la demande globale pour les écrans d’iPad Pro reste stable (tout comme sont stables les ventes d’iPad Pro elles-mêmes). Samsung Display viserait un total combiné de 3,5 millions de dalles OLED pour les modèles 11 pouces et 13 pouces. Pour la version 13 pouces, Samsung utilisera un ensemble de matériaux plus avancé appelé « T2 Prime », une amélioration par rapport aux matériaux « T2 » utilisés pour le modèle 11 pouces de l’année précédente.