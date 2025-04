Apple TV+ a officiellement donné son feu vert à The Husbands, une comédie dramatique en huit épisodes portée par Juno Temple (connue pour ses rôles dans Ted Lasso et Fargo). La série est adaptée du roman de Holly Gramazio et sera produite par A24. Miriam Battye (Succession, Beef) se charge du scénario et Craig Gillespie (Pam & Tommy) a été nommé à la réalisation. A noter que Juno Temple Temple devrait aussi reprendre son rôle dans la quatrième saison (désormais officialisée) de Ted Lasso. La coordination des plannings entre les deux séries se serait révélée complexe, mais des sources « proches du dossier » affirment que sa participation à The Husbands ne l’empêchera pas de revenir dans Ted Lasso en tant que Keeley.

Dans The Husbands, Temple incarne Lauren, une jeune femme qui en rentrant chez elle un soir découvre un homme qui affirme être son mari et s’appeler Michael, un homme que Lauren n’a pourtant jamais vu auparavant. Lorsque ce dernier disparaît dans le grenier pour changer une ampoule et qu’un autre époux surgit à sa place, Lauren comprend alors que le grenier génère une infinité de conjoints. Confrontée à ce phénomène totalement surréaliste, la jeune femme se retrouve face à des questions existentielles sur le choix, l’identité et la quête du bonheur. Voilà en tout cas un pitch vraiment original. A ce stade, The Husbands n’a pas encore de date de sortie.