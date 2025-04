Apple a officiellement déposé un recours juridique contre une demande du gouvernement britannique exigeant que soit créée une « porte dérobée » pour les systèmes de stockage iCloud (évidemment chiffrés). Pour rappel, des sources indiquent depuis plusieurs semaines que le gouvernement britannique, en vertu de la Loi sur les pouvoirs d’enquête, aurait cherché à obtenir un accès secret (via une porte dérobée) aux données chiffrées sur iCloud, et ce dans le monde entier ! En réponse, Apple a retiré sa fonction de protection avancée des données d’iCloud au Royaume-Uni afin de prévenir toute compromission de la confidentialité de ses utilisateurs.

Le Tribunal des pouvoirs d’enquête (IPT) a confirmé le recours d’Apple et a même révélé dans la foulée que le gouvernement britannique avait tenté de garder les détails de l’affaire strictement confidentiels sous prétexte que les rendre publics pourrait nuire à la sécurité nationale. Les juges Rabinder Singh et Jeremy Johnson ont donc rejeté cet argument : « Nous n’acceptons pas que la révélation des simples détails de l’affaire nuise à l’intérêt public ou porte atteinte à la sécurité nationale. » Cela signifie aussi que désormais, la poursuite judiciaire de l’affaire va se faire au grand jour et que l’on risque fort d’obtenir de nouvelles informations/révélations sur la tentative de pression du gouvernement britannique pour obtenir une porte dérobée.