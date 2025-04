Apple diffuse la bande-annonce pour la saison 2 de WondLa. La série d’animation fera son retour le 25 avril prochain sur le service de streaming d’Apple.

Cette histoire futuriste de passage à l’âge adulte suit Eva 9, 16 ans, dans la poursuite de son voyage épique et dans la découverte de vérités surprenantes sur son passé et sur le monde qu’elle appelle sa maison. Après le suspense de la première saison, Eva est attirée par la promesse d’un foyer, mais de nouvelles découvertes ne font que soulever de nouvelles questions sans réponse. Alors qu’elle cherche la vérité, Eva se retrouve poursuivie par une force implacable qui croit qu’elle détient la clé de quelque chose de bien plus grand qu’elle ne l’a jamais imaginé. Au cours d’une saison riche en révélations, en sacrifices et en combats existentiels pour la survie, Eva doit choisir sa véritable place.

Apple TV+ en profite pour communiquer le casting vocal anglais (il n’y a pas d’informations pour le casting français). On retrouve Jeanine Mason pour Eva, Brad Garrett pour Otto, Anthony Williams pour Rovender, Alan Tudyk pour Cadmus Pryde, Teri Hatcher pour la gardienne d’Eva, John Kim pour Hailey et Ana Villafañe pour Eva 8.

La saison 2 de WondLa sur Apple TV+ comprendra sept épisodes d’une demi-heure. Le service de streaming ne précise pas si tous les épisodes seront disponibles le 25 avril ou s’il y aura un nouvel épisode par semaine.