Les recherches d’Apple sur les « gestures » ont commencé après l’acquisition de PrimeSense, de nombreux brevets déposés portant sur le contrôle de différents appareils via des gestes de la main. Une demande de brevet récente, 20250110565, se concentre sur un système de détection des gestes pour contrôler des appareils tels que les téléviseurs et les appareils électroménagers, l’objectif étant de réduire la charge cognitive et d’améliorer les interaction homme-machine. Le brevet suggère que les mouvements de la main pourraient inclure des actions comme tapoter, glisser ou serrer le poing, chacun de ces gestes correspondant à une commande spécifique en fonction du contexte et de l’appareil. Ces gestes pourraient in fine être appliqués à une large gamme de produits Apple, y compris l’iPhone, l’iPad et le casque XR Apple Vision Pro.

En plus du contrôle général des gestes, une demande de brevet connexe, 20250110571, décrit des systèmes permettant de fournir un retour d’information en réponse aux gestes, comme par exemple allumer une lumière lorsque le geste est associé à une demande verbale. Un autre brevet, 20250110566, traite de la « désambiguïsation » des gestes : différents gestes peuvent être utilisés pour contrôler des appareils intelligents ou ajuster des paramètres comme la luminosité d’une lampe, sans qu’évidemment ces gestes de contrôle ne soient confondus avec des gestes anodins et sans rapport.